Минпросвещения разработает законопроект о патриотическом воспитании

https://static.news.ru/photo/b2cf05d8-b47c-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России подготовит проект закона о патриотическом воспитании к сентябрю 2020 года.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, разработка проекта ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что закон будет запущен с начала следующего года, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что в сентябре мы уже представим окончательный проект и его еще раз можно будет обсудить и тогда мы окончательно его примем до нового года, — рассказал Кравцов.

По словам министра, законопроект будет служить ресурсной базой реализации президентского законопроекта о воспитательной работе в школах. Он отметил, что в рамках проекта ведётся обсуждение вопроса поддержки развития российского движения школьников и организаций, ведущих воспитательные работы.

Комитет Госдумы по образованию и науке 16 июня призвал нижнюю палату принять в первом чтении президентский законопроект, призванный укрепить воспитательную составляющую системы образования РФ. Инициатива также подразумевает внедрение механизма организации воспитательной работы, которую включат в образовательную программу.

Кроме того, россиян ждёт голосование по поправкам в Конституцию, оно продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Среди прочих изменений, которые предлагается внести в Основной закон, есть пункт о патриотическом воспитании молодёжи. В Совете Федерации убеждены, что оно должно стать частью государственной политики, о чём сообщили на пресс-конференции, посвящённой социальным поправкам. Педагоги заочно называют «уроки мужества» неэффективными, писал NEWS.ru.