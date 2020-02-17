https://static.news.ru/photo/8427d082-51a0-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Процесс устройства ребенка в детский сад станет для родителей прозрачнее и понятнее после того, как будут приняты документы, предложенные Министерством просвещения.

Отмечается, что одна из поправок предлагает проводить приём в государственный или муниципальный детсад по направлению местного органа управления образованием. Это должно происходить с использованием региональных информационных систем.

Каждый родитель имеет возможность получить информацию не только о последовательности предоставления мест в детские сады, но и причинах её изменения, — приводит комментарий к документу пресс-службы ведомства «Российская газета».

Кроме того, Минпросвещения предлагает зафиксировать положение, что дети, чьи братья и сёстры уже ходят в конкретный детский сад, получают в нём преимущество при зачислении.

Во втором документе определяется порядок перевода в другой детский сад, при котором нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти с заявлением. При наличии места, об этом сообщат родителю. Еще один документ дает рекомендации по ведению региональных электронных очередей в детские сады в тех регионах, где они ещё не введены. При этом он позволит сделать принципы их работы едиными.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ предложило отменить оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, заменив их системой зачётов.