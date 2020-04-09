Минобрнауки рекомендовало провести вступительные экзамены онлайн

https://static.news.ru/photo/c58d3bf4-7b10-11ea-ab07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Минобрнауки рекомендовало вузам подготовиться к проведению дополнительных вступительных испытаний в формате онлайн.

Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По его словам, некоторые творческие экзамены нет возможности провести онлайн, однако ведомство просит проработать разные варианты.

Как писал NEWS.ru ранее, вузы могут самостоятельно изменить график сдачи сессий из-за коронавируса. При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей.