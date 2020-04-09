Минобрнауки рекомендовало провести вступительные экзамены онлайн

Минобрнауки рекомендовало вузам подготовиться к проведению дополнительных вступительных испытаний в формате онлайн.
Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях коронавируса,
По его словам, некоторые творческие экзамены нет возможности провести онлайн, однако ведомство просит проработать разные варианты.
Как писал NEWS.ru ранее, вузы могут самостоятельно изменить график сдачи сессий из-за коронавируса. При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен