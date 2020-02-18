https://static.news.ru/photo/1028bd2e-5266-11ea-9f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Руководитель Министерства образования науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик сообщила о начале проверок в Керчи. Причиной, по словам чиновницы, стало сообщение ФСБ о предотвращении теракта.

Мы выезжаем туда с комплексной проверкой и обязательно выясним всю ситуацию. Главное, чтобы в СМИ не было тревожных ноток, чтобы не мешать детям учиться, — цитирует Лаврик «Интерфакс».

Также она уточнила информацию по задержанным подросткам. Так, один из них является учеником 9 класса школы № 15, а второй — студентом Керченского морского колледжа.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ удалось пресечь подготовку двух терактов в Керчи. Сотрудники ведомства задержали двух подростков, которые изготавливали на дому самодельные взрывные устройства.