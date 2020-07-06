Минобороны: почти семь тысяч военных вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9bea3d5c-bfb1-11ea-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки число российских военнослужащих, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось на 41 — до 6970 человек, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 41 военнослужащих, — говорится в сообщении ведомства.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 814.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

В РФ за семь дней медики зарегистрировали 46 814 пациентов, при этом вылечились 51 663 человека. На неделе с 22 по 28 июня их было соответственно 49 757 и 59 376. Это была вторая с начала пандемии неделя, когда выздоровевших больше инфицированных. Прирост числа заболевших за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в РФ выросла с 62,9% до около 66,2%.

Ранее директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавирусной инфекции может не быть. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических и будет циркулировать постоянно. Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины, писал NEWS.ru.