Минобороны: 1444 военных болеют коронавирусом в Вооружённых силах РФ

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В российской армии увеличилось число военнослужащих, которые излечились от коронавирусной инфекции. Их число составило 16 679 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в сообщении министерства.

Среди курсантов и слушателей в высших военных учреждениях выявлено 254 случая заражения коронавирусом. Среди гражданского персонала за сутки коронавирус диагностирован у 239 человек, за сутки излечились 83 военнослужащих.

NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса изменился порядок набора абитуриентов в вузы Минобороны. Его проведут в регионах проживания абитуриентов на базе военкоматов. Для этого туда приедут специальные выездные группы, состоящие из представителей военных вузов. Каждая группа будет отбирать кандидатов на поступление во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны РФ.

Окончательный профессиональный отбор приёмные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа. Он будет учитывать работу выездных групп, ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов.

На 23 июня в России — 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).