Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 08:58

Мини-люля в лаваше — что это за вкуснятина? Попробуй и удивляй друзей!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-люля в лаваше — ароматная и оригинальная закуска, которую легко приготовить дома. Говяжий фарш с имбирём и острым перцем даёт насыщенный вкус, а тонкий армянский лаваш делает блюдо особенно аппетитным. Эта закуска отлично смотрится на праздничном столе, но и в будни станет вашим любимым перекусом или вариантом для обеда на работе.

Ингредиенты (на 13 порций)

  • Говяжий фарш — 400 г
  • Острый перец чили — 0,5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь — 10 г
  • Лаваш тонкий армянский — 100 г
  • Мацони — 50 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Петрушка — 3 веточки
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — 1 ч. л.

Как приготовить мини-люля в лаваше

1. Подготовка ингредиентов

Охлаждённый говяжий фарш переложите в миску. Перец чили очистите от семян, нарежьте мелкими кубиками, чеснок и имбирь измельчите.

2. Замешиваем фарш

Добавьте к фаршу перец, чеснок, имбирь, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.

3. Формируем мини-люля

Скатайте из фарша небольшие колбаски размером с ложку.

4. Обжарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте мини-люля по 1–1,5 минуты с каждой стороны, чтобы они подрумянились, но остались сочными внутри.

5. Подготовка лаваша

Нарежьте лаваш на квадраты около 10×10 см, затем разрежьте их по диагонали, чтобы получились треугольники.

6. Заворачивание и запекание

Каждую люля заверните в треугольник лаваша. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при 200 °C около 5–7 минут до золотистой корочки.

7. Соус

Мелко нарежьте петрушку, смешайте с мацони. Для свежести добавьте лимонный сок или мелко нарезанный маринованный огурец.

Мини-люля в лаваше готовы! Подавайте горячими с соусом из мацони. Это простой и эффектный рецепт, который точно удивит ваших гостей и сделает любой день вкуснее. Приятного аппетита!

Мечтали о воздушных булочках, которые тают во рту? Сиопао — филиппинские паровые булочки, которые покорят вас своей нежностью. Их секрет в особом тесте, которое готовится просто и быстро.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе пришли в ужас из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов
Верховный суд отреагировал на сообщение о смерти председателя Подносовой
В России зафиксирован всплеск подростковой преступности
Умерла председатель Верховного суда России Подносова
Мишустин назвал отрасль, в которой Россия занимает лидирующие позиции
Врач рассказала о серьезной опасности укуса живущего в Египте скорпиона
Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине
В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер
Россиянам объяснили, как выбрать матрас и не погубить спину
Умер польский генерал, призывавший «ликвидировать» Калининград
У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре
Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО
В Британии объяснили, почему Зеленский изменил отношение к переговорам
«Галлюцинаторные заявления»: мэр Кишинева хочет засудить главу МИД Румынии
Финансист раскрыл, что будет с курсом доллара в августе
Врач объяснила, какие анализы стоит сдать при выпадении волос
SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
Стало известно, как «большой и прекрасный билль» Трампа отразится на США
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.