Мини-люля в лаваше — что это за вкуснятина? Попробуй и удивляй друзей!

Мини-люля в лаваше — ароматная и оригинальная закуска, которую легко приготовить дома. Говяжий фарш с имбирём и острым перцем даёт насыщенный вкус, а тонкий армянский лаваш делает блюдо особенно аппетитным. Эта закуска отлично смотрится на праздничном столе, но и в будни станет вашим любимым перекусом или вариантом для обеда на работе.
Ингредиенты (на 13 порций)
- Говяжий фарш — 400 г
- Острый перец чили — 0,5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Имбирь — 10 г
- Лаваш тонкий армянский — 100 г
- Мацони — 50 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Петрушка — 3 веточки
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец — 1 ч. л.
Как приготовить мини-люля в лаваше
1. Подготовка ингредиентов
Охлаждённый говяжий фарш переложите в миску. Перец чили очистите от семян, нарежьте мелкими кубиками, чеснок и имбирь измельчите.
2. Замешиваем фарш
Добавьте к фаршу перец, чеснок, имбирь, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.
3. Формируем мини-люля
Скатайте из фарша небольшие колбаски размером с ложку.
4. Обжарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте мини-люля по 1–1,5 минуты с каждой стороны, чтобы они подрумянились, но остались сочными внутри.
5. Подготовка лаваша
Нарежьте лаваш на квадраты около 10×10 см, затем разрежьте их по диагонали, чтобы получились треугольники.
6. Заворачивание и запекание
Каждую люля заверните в треугольник лаваша. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при 200 °C около 5–7 минут до золотистой корочки.
7. Соус
Мелко нарежьте петрушку, смешайте с мацони. Для свежести добавьте лимонный сок или мелко нарезанный маринованный огурец.
Мини-люля в лаваше готовы! Подавайте горячими с соусом из мацони. Это простой и эффектный рецепт, который точно удивит ваших гостей и сделает любой день вкуснее. Приятного аппетита!
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