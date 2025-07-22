Мини-люля в лаваше — что это за вкуснятина? Попробуй и удивляй друзей!

Мини-люля в лаваше — что это за вкуснятина? Попробуй и удивляй друзей!

Мини-люля в лаваше — ароматная и оригинальная закуска, которую легко приготовить дома. Говяжий фарш с имбирём и острым перцем даёт насыщенный вкус, а тонкий армянский лаваш делает блюдо особенно аппетитным. Эта закуска отлично смотрится на праздничном столе, но и в будни станет вашим любимым перекусом или вариантом для обеда на работе.

Ингредиенты (на 13 порций)

Говяжий фарш — 400 г

Острый перец чили — 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь — 10 г

Лаваш тонкий армянский — 100 г

Мацони — 50 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Петрушка — 3 веточки

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — 1 ч. л.

Как приготовить мини-люля в лаваше

1. Подготовка ингредиентов

Охлаждённый говяжий фарш переложите в миску. Перец чили очистите от семян, нарежьте мелкими кубиками, чеснок и имбирь измельчите.

2. Замешиваем фарш

Добавьте к фаршу перец, чеснок, имбирь, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.

3. Формируем мини-люля

Скатайте из фарша небольшие колбаски размером с ложку.

4. Обжарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте мини-люля по 1–1,5 минуты с каждой стороны, чтобы они подрумянились, но остались сочными внутри.

5. Подготовка лаваша

Нарежьте лаваш на квадраты около 10×10 см, затем разрежьте их по диагонали, чтобы получились треугольники.

6. Заворачивание и запекание

Каждую люля заверните в треугольник лаваша. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при 200 °C около 5–7 минут до золотистой корочки.

7. Соус

Мелко нарежьте петрушку, смешайте с мацони. Для свежести добавьте лимонный сок или мелко нарезанный маринованный огурец.

Мини-люля в лаваше готовы! Подавайте горячими с соусом из мацони. Это простой и эффектный рецепт, который точно удивит ваших гостей и сделает любой день вкуснее. Приятного аппетита!

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