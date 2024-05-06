Минцифры нашло способ помочь силовикам определять пользователей Сети Минцифры хочет расширить список данных пользователей для передачи силовикам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Интернет-ресурсы хотят обязать сохранять и передавать по требованию силовым ведомствам IP-адреса и сетевые порты пользователей. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Документ предполагает изменения в перечне данных, которые обязаны сохранять организаторы хранения информации (ОРИ). В него планируют внести номер сетевого порта пользователя и самого ОРИ.

В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на проблему определения того, кому принадлежит IP-адрес, так как организаторы хранения информации применяют разные способы защиты от DDoS-атак, методы оптимизации нагрузки, перенаправляют запросы пользователей и не протоколируют порты пользователей. Это делает невозможным установление абонента оператора связи в случае размещения противоправного контента. В Минцифры считают, что изменения помогут значительно повысить эффективность работы силовиков.

Ранее стало известно, что в реестре воинского учета будет 47 пунктов, в том числе данные о недвижимости военнообязанных граждан России. Реестр готовят Минцифры и Министерство обороны РФ. В него будут заносить данные о квартирах, машинах, а также водных и воздушных средствах передвижения, которые принадлежат военнообязанным. Кроме того, в список данных попадет информация о пересечении границы России, а также о наличии иностранного подданства.