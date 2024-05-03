Стало известно, какие данные занесут в российский реестр военнообязанных «Парламентская газета»: в реестр военнообязанных занесут данные о недвижимости

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В реестре воинского учета будет 47 пунктов, в том числе данные о недвижимости военнообязанных граждан России, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Реестр готовят Минцифры и Министерство обороны РФ.

В реестр будут заносить данные о квартирах, машинах, а также водных и воздушных средствах передвижения, которые принадлежат военнообязанным. Кроме того, в список данных попадет информация о пересечении границы России, а также о наличии иностранного подданства. Депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с газетой заявил, что у военнообязанных россиян благодаря реестру появится возможность законно получить отсрочку от службы в ВС России.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия не планирует проводить массовую мобилизацию. По его данным, вместо этого Москва делает ставку на служащих по контракту.

Авторы публикации со ссылкой на московский Центр анализа стратегий и технологий пишут, что ежемесячно РФ будет нанимать примерно 30 тысяч человек. Таким образом, указывают журналисты, в 2024 году российская армия постепенно увеличится на 300 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ не комментировало данные американского издания.