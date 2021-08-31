Милонов предложил ввести спецодежду для чиновников

Депутаты и чиновники в России должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Надо вернуться к теме формы для чиновников. Чтобы они ходили не в чёрт знает каких Dolce & Gabbana. Ходили в сюртуках. Чиновник, сразу видно, за свой счёт сшил форму и ходит, — сказал парламентарий.

Милонов считает, что в форменном сюртуке чиновник уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице и даже закурить в общественном месте. Более того, он будет вести себя в соответствии со своим статусом.

Любой человек сможет подойти к нему и попросить совета, как к полицейскому, — резюмировал парламентарий.

Ранее в разговоре с представителем СМИ Милонов заявил, что с геями нужно поступать, «как с бездомными кошками», кормить, содержать в приютах и стерилизовывать. После этих слов глава СПЧ России Валерий Фадеев призвал разобраться с поведением Милонова и напомнил практику советских времён, когда политиков вызывали «на ковёр» по партийной линии за подобные высказывания.