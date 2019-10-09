https://static.news.ru/photo/7f321ee6-eae6-11e9-9bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/ Russian Look/Global Look Press

Минздрав предлагает решить кадровую проблему здравоохранения в России за счёт мигрантов. Желающим лечить россиян будут выдавать паспорта в упрощённом порядке.

Сейчас имеющийся кадровый потенциал врачей может покрыть потребность в специалистах только на 4%. Искать новых специалистов планируется среди бывших соотечественников, пишут «Известия».

Если же между зарубежными и российскими врачами возникнет конкуренция за рабочие места, список будет корректироваться в оперативном порядке.

На сегодня только поликлиники нуждаются в более 25 тыс. врачей и порядка 130 тыс. медсестёр и другого персонала. В стране не хватает четырёх тысяч онкологов. Мигранты помогут хотя бы на время разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее News.ru сообщал, что оплата труда медработников должна быть такой, чтобы она могла мотивировать их к эффективной деятельности и позволила решить кадровый вопрос. Об этом на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил президент Владимир Путин.