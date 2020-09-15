Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не пересдавать на права для работы

https://static.news.ru/photo/ed9e3eaa-f760-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане стран Евразийского экономического союза могут получить возможность использовать национальные водительские права для работы в России. Законопроект разработан в МВД России.

Отмечается, что документ внесёт изменения в закон «О безопасности дорожного движения», согласно положениям которого мигрантам запрещается работать водителем с правами, выданными в других государствах. Теперь национальные водительские права могут быть признаны и пересдавать на российские аналоги не понадобится.

[Запрет на использование национальных прав] не распространяется на граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также на граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, — цитирует ТАСС предлагаемое изменение в соответствующий пункт статьи 25 ФЗ.

Как передавал NEWS.ru, предложенные МВД новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В документе изменён перечень ошибок, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки будут оцениваться от одного до трёх баллов и будут разделены на соответствующие подгруппы. При этом грубые оплошности будут вынесены в отдельный блок. В частности, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут являться основанием для прекращения экзаменационного испытания.