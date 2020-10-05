Хождение по гвоздям и уксус вместо чая: как россияне лечатся от COVID-19

В условиях распространения коронавируса некоторые россияне решают прибегнуть к народным методам лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Чтобы избежать заражения COVID-19 одни налегают на мёд и цитрусовые, другие — ходят по гвоздям и пьют уксус. И если первые методы лишь создают ложную иллюзию защищённости, то вторые — и вовсе могут серьёзно навредить здоровью человека. О том, каким нетрадиционным методам доверяют россияне и почему они не всегда являются безопасными — в материале NEWS.ru.

Желая защититься от коронавируса, некоторые люди начинают практиковать хождение по острым предметам — гвоздям и стеклу. Такие манипуляции действительно могут оказывать положительное воздействие на организм за счёт стимуляции рефлекторных точек на ногах. Однако от коронавируса такая практика защититься точно не поможет. Кроме того, она способна навредить здоровью неподготовленного человека — в частности, усугубить течение заболеваний позвоночника. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Некоторые россияне и вовсе считают, что защититься от коронавируса поможет приём внутрь соды, перекиси и уксуса, рассказала она. Считается, что эти жидкости восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме и соответственно повышают иммунитет.

Восстанавливать кислотно-щелочной баланс нужно при помощи продуктов, а не таких сильно щелочных жидкостей, как сода и перекись. Использование подобных методов народной медицины даже может привести к слепоте и раку желудка. Некоторые люди, желая защититься от коронавируса, даже делают клизмы с раствором соды. Это, как правило, приводит к разрушению стенок кишечника, что негативно влияет на работу иммунной системы Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

В народной медицине известно большое число продуктов питания, которые россияне используют для профилактики и лечения заболеваний — в частности коронавируса. Чаще всего выбор людей падает на лимоны и апельсины. Некоторые считают, что они способны защитить организм от COVID-19 за счёт содержания витамина С, который способствуют укреплению иммунитета и восстановлению организма. Однако в действительности это не так, заявил в разговоре с NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

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Желающие побороть коронавирус народными методами зачастую используют и мёд. Предотвратить развитие этой болезни он также не способен. Однако всё-таки обладает полезным свойством для больных другими заболеваниями — этот продукт способствует поддержанию энергетического баланса, что важно для работы всех систем организма. Это особенно важно для пациентов с вирусными инфекциями, так как из-за воспалительных процессов они обычно испытывают пониженный аппетит и практически не питаются, — пояснил специалист.

Победить COVID-19 россияне также пытаются клюквой, но она не способна противостоять развитию вируса. Тем не менее этот продукт и сок из него помогают в лечении хронического цистита и воспалительных заболеваний мочеполовой системы, пояснил специалист. Не защищает от коронавируса и малина. Однако в косточках этой ягоды содержится природная салициловая кислота, которая действует как аспирин. Она способствует снижению воспалительных реакций организма и может использоваться, как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Ещё один продукт, который россияне наделяют противовирусными свойствами — это облепиха. И опять же, защитить человека от COVID-19 и других вирусов она не способна. Однако эта ягода обладает противовоспалительным действием, а масло из неё — ранозаживляющим.

Наиболее известные продукты, которые используются в народной медицине — лук и чеснок, пояснил Кондрахин.

Лук действительно содержит большое количество витамина C, однако не способен предотвратить развитие вирусной инфекции. А вот чеснок способен несколько затормозить её развитие. Всё дело в том, что в этом продукте содержатся фитонциды, которые способствуют оттоку слизи из носа. В результате микроорганизмам тяжело прикрепиться к слизистой и в последствии попасть в нижние дыхательные пути. Однако защититься, а тем более вылечиться от коронавируса эти продукты ни в коем случае не помогают Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

Народные методы защиты и лечения от COVID-19 активно рекламируются в различных пабликах в социальных сетях — таким образом их администраторы пытаются привлечь к своему ресурсу аудиторию. Однако применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь больного. С таким предупреждением выступили представители ВОЗ. Они подчеркнули, что организация поддерживает традиционную медицину, но использовать её средства нужно только после того, как они успешно прошли клинические испытания.