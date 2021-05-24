Метеоролог рассказал, может ли в Москве в июне выпасть снег

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Следственный комитет России проводит расследование в отношении супруги депутата сельского поселения в Омской области. Её обвиняют в съёмках порно с несовершеннолетними и публикации таких видео в соцсети, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Для записи одного из роликов жена парламентария пригласила 15-летнюю знакомую. Она пообещала подростку заплатить три тысячи рублей, а также заверила, что видео предназначено только для личного пользования. Школьница согласилась. Видео...