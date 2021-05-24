Метеоролог рассказал, может ли в Москве в июне выпасть снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, возможно ли выпадение снега в июне в Москве. По его словам, подобные случаи уже были.
Такие вопросы всегда можно связать с тем, что было раньше. Бывало, выпадал снег, появлялся в воздухе, но снежный покров не образовывал. Гораздо чаще в Москве, конечно, бывали заморозки в июне. Самые последние заморозки были даже во второй декаде июня, — сообщил он.
По его словам, самый поздний снежный покров в столице появлялся в середине мая.
Ну, возможно всё, это такие события — они за пределами здравого смысла. В жизни всё возможно. Но вообще, это всё равно что спросить, приедет ли в течение второго полугодия любимая тётя из Омска. Ну, может, да, — добавил он.
Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце мая — начале июня в столичном регионе будет холоднее обычного, ожидается слабоотрицательная температура. Она отметила, что в начале лета будет на два-три градуса холоднее климатической нормы. Вероятность заморозков велика в утренние часы. Температура может опускаться до 0 и −1 градуса.