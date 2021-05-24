Синоптики предсказали заморозки в Москве и области

https://static.news.ru/photo/90c107a6-bc83-11eb-8d1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце мая — начале июня в столичном регионе будет холоднее обычного, ожидается слабоотрицательная температура. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в начале лета будет на два-три градуса холоднее климатической нормы. Вероятность заморозков велика в утренние часы. Температура может опускаться до 0 и −1 градуса.

Собеседница агентства уточнила , что такие показатели возможны в пониженных местах рельефа.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что в конце весны в Москве несколько похолодает, но первый день лета будет солнечным и тёплым. Воздух прогреется до +20 градусов. Затем температура в столице начнёт расти.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, отметил, что погода в последнюю декаду мая в ЦФО будет близка к климатическим нормам. В то же время на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов.