Без сильных дождей: синоптик рассказал о погоде в конце мая

https://static.news.ru/photo/acaaa752-bc28-11eb-8a24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Европейской России в конце мая ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщает РИА Новости.

Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическим характеристикам, то есть осреднённым за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге, — отметил учёный.

Он добавил, что в ЦФО в начале недели температура будет около 20 градусов, она начнёт повышаться до 25 градусов с середины недели.

В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждём, — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, на юге Европейской России будет 24–25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — до 18–20 градусов.

Ранее стало известно, что на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов, заявил Роман Вильфанд. В Поволжье и на Урале температура значительно выше нормы держится более двух недель. Сохранится она и в ближайшие пять дней. Аномальная жара будет также наблюдаться в Свердловской и Оренбургской областях, Пермском крае.