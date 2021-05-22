Синоптик пообещал москвичам изменение погоды в начале лета

https://static.news.ru/photo/b47f93f8-bc4a-11eb-99d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеоролог Александр Голубев рассказал об изменении погоды в Москве с наступлением лета. По его словам, в столице незначительно похолодает в последние дни весны, но в начале июня снова потеплеет, сообщает «Вечерняя Москва».

Первый день лета встретит москвичей тёплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается плюс 20, — отметил специалист.

Он добавил, что затем в Москве температура станет расти. Последняя же неделя мая в целом окажется солнечной и приятной, дневные температуры не будут опускаться ниже 22 градусов.

В середине недели начнёт резко теплеть и воздух в столице прогреется до 25–27 градусов. Ночи тоже будут приятными — 15–17 градусов выше нуля, — подчеркнул Голубев.

При этом он предупредил, что в конце рабочей недели в регион придут обильные ливни с грозами.

Ранее стало известно, что в Европейской России в конце мая ожидается близкая к климатическим нормам погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что в ЦФО в начале недели температура будет около 20 градусов, она начнёт повышаться до 25 градусов с середины недели.