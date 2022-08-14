Метеоролог рассказал, какой будет погода в середине августа Синоптик Тишковец спрогнозировал зной в Центральной России на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Август в Центральной России станет самым теплым месяцем текущего лета, написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог уточнил, что по климату сезона август должен быть прохладнее июня и июля, однако он укрепит температурное первенство и на предстоящей неделе.

В Центральной России сохранится зной! <...> Ночами воздух не будет остывать ниже +12–17, в разгар дня воздух прогреется до +27–32 (в Москве +14–17 и +28–31, соответственно), — написал Тишковец.

Он добавил, что с понедельника до четверга включительно ситуация будет определяться периферией антициклона, благодаря чему жителей региона «снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5–7 градусов выше многолетней нормы». Тем не менее в пятницу «скользнет» атмосферный фронт и «освежит воздух» грозовым дождем, опустив температуру на 3 градуса.

В следующие выходные лето продолжится, дневная температура составит +25–30, — обнадежил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на будущей неделе погода в Москве с каждым днем будет прибавлять по несколько градусов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что из-за прихода антициклонов в столице совсем не ожидается осадков.