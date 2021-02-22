Метеоролог предупредила россиян о наступлении новой климатической эпохи

https://static.news.ru/photo/78f28e2a-75e7-11eb-99de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочетание сильных морозов и осадков нынешней зимой можно объяснить наступлением новой климатической эпохи. Об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Уходящий февраль — очень необычный месяц. Он довольно холодный и при этом снежный. Обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются, — рассказала «Российской газете» метеоролог.

По её прогнозам, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю месяца — 24 и 25 февраля Москву накроют сильные снегопады, потом потеплеет до нуля, после чего столбик термометра в столице вновь опустится до минус 25 градусов. В результате средняя месячная температура воздуха в этом месяце ожидается на четыре градуса ниже климатической нормы.

Синоптик напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были зафиксированы в 2012 году, однако тогда было меньше осадков. Позднякова пояснила, что сочетание морозов и осадков для зимы нехарактерно: ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе страны сохранялась умеренная погода, а на юге России было тепло. Сейчас же циклоны направляются с севера на юг и с юга на север. Это, по мнению специалиста, объясняет сильные снегопады в этом месяце и прошлогодние «тропические» ливни весной и летом.

Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха, — отметила метеоролог.

Она добавила, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять — семь лет назад. Позднякова допустила, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть ещё больше.

Ранее специалист Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский разъяснил, с чем связано аномальное похолодание в России, а также в США и в странах Европы. Он уверен, что это происходит из-за глобального потепления. В ходе глобального потепления Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее планеты в целом. Такой дисбаланс приводит к тому, что перепад температур между экватором и Северным полюсом сокращается, аномальные холода могут проникать дальше к югу и продолжаться дольше обычного. Отмечается, что усиление экстремальных погодных явлений происходит из-за климатического кризиса. В основном они проявляются в резких вспышках жары, однако в отдельных случаях может фиксироваться значительное падение температур.

В США также усматривают связь устоявшейся в последние дни погоды с климатическим кризисом. Именно он, считают эксперты, привёл, в частности, к экстремальным холодам в штате Техас, писал NEWS.ru.