Синоптики предупредили, что 30 декабря в столице сложатся неблагоприятные метеоусловия — снег, метель и гололедица.
Росгидромет сообщил, что метель начнётся около 10 утра и продержится до конца суток, порывы ветра могут достигать 18 м/с. В связи с этим МЧС призывает как пешеходов, так и автомобилистов быть предельно внимательными на улице: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями, ездить на машинах помедленнее и сохранять дистанцию от других транспортных средств,
Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 31 декабря в Москве будут наблюдаться резкие перепады давления. Так называемая барическая пила продержится все первые дни 2020 года.
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