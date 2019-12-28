https://static.news.ru/photo/a138f8f6-2ab6-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики предупредили, что 30 декабря в столице сложатся неблагоприятные метеоусловия — снег, метель и гололедица.

Росгидромет сообщил, что метель начнётся около 10 утра и продержится до конца суток, порывы ветра могут достигать 18 м/с. В связи с этим МЧС призывает как пешеходов, так и автомобилистов быть предельно внимательными на улице: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями, ездить на машинах помедленнее и сохранять дистанцию от других транспортных средств, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 31 декабря в Москве будут наблюдаться резкие перепады давления. Так называемая барическая пила продержится все первые дни 2020 года.