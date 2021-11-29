«Метель, гололедица»: синоптик рассказала о погоде в Москве 1 декабря

Снегопад разной степени интенсивности пройдёт в Москве в среду, 1 декабря, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «Москве 24». По её словам, к концу недели может сформироваться устойчивый снежный покров.

В среду, 1 декабря, будет вполне зимняя погода, ночью временами снег, от небольшого до умеренного, местами метель, гололедица. Днём снежок продолжится, — сообщила Позднякова.

Она добавила, температурный фон останется выше климатической нормы на два-три градуса, а 2 декабря в четверг температура ночью опустится, а концу недели восстановится, так как на погоду будет влиять тёплая часть атлантического циклона. .

Уже в конце этой недели в столичном регионе прогнозируется около нуля, хотя, может быть, ночью ещё будет слабоотрицательная температура и ожидаются осадки. Преимущественно всё-таки это будет небольшой снежок. Я думаю, что этот снегопад уже положит начало формированию снежного покрова, который уйдёт у нас в зиму, — сказала синоптик.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 30 ноября генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. При этом выпадет 40% месячной нормы, а дождь может смениться снегом.