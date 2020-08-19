Мэрия Москвы отрицает новое закрытие производства из-за коронавируса

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Московские власти не собираются снова закрывать предприятия из-за ситуации с коронавирусом, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. Так он прокомментировал слухи о возможных новых ограничениях.

У нас нет никаких планов по закрытию предприятий. Мы действительно наблюдаем тенденцию, которая родилась непонятно откуда. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, — сказал Ефимов журналистам.

Он также подчеркнул, что город готов к любому развитию ситуации.

В настоящее время, по его словам, в Москве стабильная ситуация по инфицированным и по количеству коек в больницах, передаёт ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохраняться на протяжении ещё нескольких месяцев. Маски необходимо носить в метро, наземном транспорте, заведениях общепита, офисах и магазинах.

Информацию о введении карантина с 15 сентября градоначальник назвал слухами.

Как писал NEWS.ru, врачи подтвердили ещё 691 диагноз COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией.