Мэра Углегорска отправили в отставку

Мэр Углегорска Сергей Дорощук был снят с должности после визита в муниципалитет губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом пишет MK.RU.

Руководитель субъекта отметил, что глава района не справился с налаживанием коммуникации с жителями. Особенно это касается инцидента с не так давно сошедшим селем. Дело в том, что техническая работа в регионе была организована хорошо и последствия инцидента устраняются, однако информационной работы с жителями города нет. Из-за этого возникают панические настроения и различные домыслы.

По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял для себя решение об отставке. Надо сказать, что проблема, которая появилась сегодня, — она назревала, — сказал Лимаренко.

Ранее мэр Углегорска Сергей Дорощук сам приехал в помещение газеты «Углегорские новости» и проследил, чтобы коллектив его покинул. Газета принадлежит администрации Углегорского муниципального района, та, в свою очередь, подчиняется мэрии.