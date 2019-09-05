https://static.news.ru/photo/4f1b940e-cfce-11e9-b289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые не производятся в России. Речь идёт о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе и клобазаме.

Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным, — написал глава кабмина в Facebook.

Ситуация с импортными лекарствами в России обострилось в середине лета. Так, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена. Против женщины пытались возбудить уголовное дело. Этот и ряд других подобных случаев вызвали волну возмущения со стороны благотворительных фондов. Они добиваются изменения законодательства в этой сфере.

4 сентября стало известно, что Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. Среди них есть препараты, за приобретение которых полиция задерживала людей, писал News.ru.