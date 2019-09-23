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Первый канал не будет возражать против возвращения Александра Друзя в «Что? Где? Когда?»

В пресс-службе канала заявили, что с уважением относятся к создателям телевикторины и принятие решений по вопросам, касающимся клуба знатоков, оставляют на их усмотрение, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что...