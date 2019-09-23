Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минобрнауки Дениса Солодовникова. Кадровые изменения связаны с переходом чиновника на другую работу.

Освободить Солодовникова Дениса Анатольевича [Солодовникова] от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

На своём посту Солодовников работал с 27 декабря 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что Медведев уволил гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александра Плутника и назначил на его место Олега Говоруна.

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