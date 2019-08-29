https://static.news.ru/photo/22d8eabe-ca6e-11e9-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил гендиректора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александра Плутника и назначил на его место Олега Говоруна.

Соответствующие распоряжения главы правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Полномочия Плутника, возглавлявшего Фонд с 2017 года, прекращены досрочно по его просьбе. Говорун назначен сроком на три года.

Как ранее писал News.ru, Говорун с 2013 года возглавлял Управления по приграничному сотрудничеству, которое курировало Абхазию, Южную Осетию и Украину. В апреле 2019 года он покинул эту должность по семейным обстоятельствам.