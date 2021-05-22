Медведев назвал условие для формирования коллективного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/931e70ae-bba4-11eb-b47f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться при добровольной вакцинации, хотя пока она идёт медленно. К такому выводу пришёл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Таким образом, он прокомментировал отклики на его высказывание о том, что в некоторых случаях страны могут вводить обязательную вакцинацию.

У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Пока она идёт медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что иммунитет к коронавирусу, по мнению большинства учёных, не будет пожизненным, поэтому станут необходимы регулярные прививки.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума 19 мая заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер». Две трети россиян высказались против этой меры.