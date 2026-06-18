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18 июня 2026 в 03:46

«Медовый ковер» для сада: многолетник, который растет душистым облаком из тысяч цветков

Фото: D-NEWS.ru
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Это растение зачастую называют медовым ковром за его способность превращать любую клумбу в пышное душистое облако из тысяч мелких цветков белого, желтого, сиреневого или розового оттенка.

Речь идет об алиссуме. Он распускается в мае и продолжает радовать глаз до самых заморозков в октябре, не требуя от вас почти никакого ухода. Это идеальный почвопокровник, который быстро разрастается, подавляет сорняки и образует сплошной цветущий ковер высотой всего 10–15 см, но зато в диаметре кустик может достигать 40–50 см.

Еще одно чудо алиссума — его удивительный медовый аромат, который разносится по всему участку, привлекая пчел, бабочек и других полезных насекомых. Растение прекрасно переносит засуху, растет на любых, даже самых бедных почвах, не нуждается в подкормках и практически не болеет.

После первой волны цветения алиссум можно легко обрезать на треть — и он быстро отрастет и зацветет снова, причем увядшие соцветия часто опадают сами, избавляя вас от лишней работы.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.

Проверено редакцией
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