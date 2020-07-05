Медики выявили 6736 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/ef60d4c0-be92-11ea-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах.

Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Больше всего людей инфекция поразила, по данным на 4 июля 2020 года, в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество пациентов, выписанных из больниц по выздоровлении от коронавируса по всему миру, превысило 6 млн человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.