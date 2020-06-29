https://static.news.ru/photo/844a2eca-baa5-11ea-a7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики выявили 6693 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заболевших за всё время пандемии коронавирусной инфекции составляет 647 849. Количество проведённых тестов на COVID-19 — более 19,5 млн.

При этом за минувшие 24 часа выздоровели 9220 граждан. Всего исцелились в РФ 412 650, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки зафиксировано 154 летальных исходов от COVID-19. Всего с начала пандемии в стране скончались 9320 пациентов. Самое большое число смертей пришлось на Москву.

В столичных больницах ушли из жизни за последние сутки 35 больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус», 31 пациент умер в Санкт-Петербурге и 12 — в Подмосковье.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 745 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 221 598 человек.

Во всём мире заразились свыше 10,3 млн человек. Более 505 тысяч погибли. Около 5,2 млн выписались из больниц. РФ занимает третью строчку по числу заболевших в мире. На первом месте Соединённые Штаты Америки — 2 590 582 человек (126 141 умер, 705 203 выписались), на втором Бразилия — 1 368 195 (58 314 смертей, 757 811 выздоровели).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее в ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, несмотря на достигнутый прогресс в ряде стран, большинство людей во всём мире всё ещё уязвимы для вируса.

Глава ВОЗ напомнил, что при открытии экономик и возвращении социальной жизни страны столкнулись с ростом числа заражённых. Несмотря на отмену и ослабление ограничительных мер, вирус быстро распространяется и по-прежнему остаётся смертельно опасным, заверил он.