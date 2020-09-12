https://static.news.ru/photo/cfd0dc50-f4ce-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5488 новых случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 субъектах. Из них 1 229 человек (22,4%) переносят недуг без проявления клинических симптомов.

Всего в РФ за всё время пандемии зафиксировано 1 057 362 заболевших в 85 регионах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за минувшие 24 часа зарегистрировано 119 смертей от COVID-19. Общее число жертв заболевания в РФ составляет 18 484 человека. По данным на утро 12 сентября, в РФ 165 343 человека продолжают лечение от инфекции, выздоровело 873 535, из них 5 428 за последние сутки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые партии отечественной вакцины от COVID-19 уже отгружены во все регионы России и будут доставлены до начала следующей недели. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Жителей Москвы начали прививать уже с 9 сентября. Медики вводят вакцины в два этапа с интервалом в 21 день. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.