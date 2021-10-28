ФМБА опровергло данные о применении бутылок для подачи кислорода в Сибири

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) опровергло информацию, что в больнице Железногорска в Красноярском крае используют бутылки из-под минеральной воды вместо медицинского аппарата. Медики сообщили РИА Новости, что дефицита препаратов и технических средств в медучреждении нет.

Ранее в одном из Telеgram-каналов было опубликовано видео и сообщение якобы о том, что в жeлезногорской больнице вместо медоборудования использовали бутылки из-под минералки.

По результатам проверки выяснилось, что пациент клинической больницы № 51 ФМБА России в ЗАТО Железногорск самостоятельно изготовил импровизированный аппарат Боброва из пластиковой бутылки. Пациент называет случившееся ошибкой, к которой не хотел бы привлекать внимания, и подтвердил, что изготовление аппарата — его личная инициатива, — цитирует сообщение агентство.

Аппарат Боброва используется для отсасывания воздуха (при пневмотораксе) или жидкости из плевральной полости, для промывания полостей и ран, приготовления кислородного коктейля.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае люди прививаются меньше, чем планировалось, хотя прививочная кампания активно ведётся как в медучреждениях, так и в Интернете. Главврач Березовской районной больницы Дмитрий Дворников объяснил это тем, что люди продолжают относиться к прививкам с недоверием.