МЧС разрешило россиянам жарить шашлык в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/58d3be88-83ae-11ea-8b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС не выступает против того, чтобы россияне жарили шашлыки, если при этом будут соблюдены правила пожарной безопасности и режим самоизоляции. Об этом заявил директор ведомственного департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринат Еникеев.

Он подчеркнул, что министерство не ратует за тотальный запрет в этой сфере.

Нет запрета на жарку шашлыков. Есть запрет на разведение костров с нарушением требований пожарной безопасности, — цитирует Еникеева ТАСС.

Он дал несколько советов, как сделать это безопасно. По его словам, не следует разводить огонь в ветреную погоду, его необходимо размещать на безопасном расстоянии от строений, а территория вокруг должна быть очищена от горючих материалов. Помимо этого, должны быть наготове первичные средства пожаротушения, а огонь не должен оставаться без присмотра. Также не рекомендуется поручать этот процесс детям.

Как именно при этом соблюсти требования режима самоизоляции, представитель МЧС не уточнил.

Ранее NEWS.ru писал, что представители пожарного надзора Сахалинской области ищут двоих находчивых мужчин, которые нарушили режим самоизоляции весьма своеобразным образом. Они жарили шашлык на крыше дома.