На Сахалине пожарные ищут шашлычников с крыши

В Сахалинской области ищут двоих находчивых мужчин, которые нарушили режим самоизоляции весьма своеобразным образом. Они жарили шашлык на крыше дома.
Инцидент произошёл в городе Охе.
Однако местных жителей сняли на видео очевидцы, живущие в соседних домах. В итоге предприимчивые сограждане стали безымянными звёздами социальных сетей.
Однако пожарные твёрдо намерены эти имена выяснить,
В Сахалинской области действует режим повышенной готовности. В соответствии с ним выходить из квартиры можно только за медпомощью, в ближайший магазин, а также для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне, находясь на самоизоляции, всё чаще пытаются найти себе необычное применение. В списке запросов у интернет-поисковиков — виртуальные бары, аренда собак, жонглирование, оригами, медитация.
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