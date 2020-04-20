На Сахалине пожарные ищут шашлычников с крыши

https://static.news.ru/photo/04ad00ca-830f-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сахалинской области ищут двоих находчивых мужчин, которые нарушили режим самоизоляции весьма своеобразным образом. Они жарили шашлык на крыше дома.

Инцидент произошёл в городе Охе.

Однако местных жителей сняли на видео очевидцы, живущие в соседних домах. В итоге предприимчивые сограждане стали безымянными звёздами социальных сетей.

Однако пожарные твёрдо намерены эти имена выяснить, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

В Сахалинской области действует режим повышенной готовности. В соответствии с ним выходить из квартиры можно только за медпомощью, в ближайший магазин, а также для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, находясь на самоизоляции, всё чаще пытаются найти себе необычное применение. В списке запросов у интернет-поисковиков — виртуальные бары, аренда собак, жонглирование, оригами, медитация.