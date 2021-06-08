МЧС объяснило введение режима повышенной готовности под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Электросамокаты делают дорожное движение безопаснее, потому что люди выбирают их вместо личных автомобилей. Об этом заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения ГИБДД Дмитрий Митрошин, передаёт РИА Новости.

По его словам, следует спокойнее относиться к «страшилкам» об этих средствах передвижения, так как далека не все из них могут разгоняться до 100 км/ч. Говорят, что они, значит, носятся, никого...