МЧС объяснило введение режима повышенной готовности под Петербургом

Под Петербургом не обнаружено каких-либо опасных превышений, радиоактивный фон находится в норме. Об этом NEWS.ru сообщили в управлении МЧС по Ленинградской области, объясняя, почему в регионе введëн так называемый режим повышенной готовности.
На потенциально опасном объекте сменился собственник и для того, чтобы избежать каких-то инсинуаций, был введён режим повышенной готовности для предотвращения происшествий и внештатных ситуаций. В настоящий момент производятся все необходимые замеры , в том числе и автоматизированными системами контроля Росатома и никаких превышений не обнаружено, фон в норме — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в посёлке Кузьмолово Ленинградской области ввели в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность. Как сообщил губернатор по безопасности региона Михаил Ильин, такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при смене собственника Российского научного центра «Прикладная химия». Это — крупнейшая в России организация химического профиля.