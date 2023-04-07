Мать убитого военкора Татарского рассказала, как относится к Треповой Мать убитого военкора Татарского простила Трепову

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский

Мама военкора Владлена Татарского простила Дарью Трепову, которая передала статуэтку со взрывчаткой корреспонденту, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина сказала, что разбираться будет Господь, так как ее сын был религиозным.

Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться, — рассказала в интервью каналу женщина.

Теракт, в котором погиб Татарский, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Трепова и передала Татарскому статуэтку, в которой, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 30 человек пострадали.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.

Позже стендап-комики Александр Долгополов и Гарика Оганисян на концерте в Берлине спародировали вручение военкору статуэтки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению юмористов, исполнивших пародию на петербургский теракт с убийством Татарского.