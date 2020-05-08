Масочный режим ввели в Госдуме

Депутатов нижней палаты российского парламента обязали присутствовать на заседаниях в защитных масках и перчатках.
Соответствующее решение принято на Совете Думы. Обеспечить депутатов средствами индивидуальной защиты должен будет аппарат ГД,
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом заразилась член думского комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова. Она проходит лечение в больнице в Твери. До этого COVID-19 был выявлен у депутата Леонида Калашникова. В настоящее время он уже выписан из больницы и долечивается на дому.
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