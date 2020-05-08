Масочный режим ввели в Госдуме

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Коронавирус и грипп относятся к острым респираторным инфекциям, однако их отличие состоит в том, что грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 ударяет по лёгким и капиллярам.

По её словам, при коронавирусе состояние пациента резко может измениться с удовлетворительного на тяжёлое. Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних...