Mash: фигуранта дела о теракте в «Крокусе» поставили на учет незаконно

Фото: t.me/moscowcourts*

Якубджони Юсуфзода

Telegram-канал Mash сообщил, что обвиняемого в финансировании нападавших на посетителей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоду в прошлом году незаконно поставили на миграционный учет в Сочи. По данным канала, его нелегально зарегистрировали в Адлерском районе вместе с другими 52 приезжими.

Как пишет Mash, в правоохранительных органах устанавливают сотрудников полиции, ответственных за незаконную постановку на учет мигрантов. Согласно информации канала, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее стало известно, что Юсуфзода дал признательные показания и частично признал вину. Защита посчитала постановление суда о заключении его под стражу необоснованным и подлежащим отмене. Однако суд с доводами адвоката не согласился.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек.

Следственный комитет РФ ранее сообщил, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В ведомстве уточнили, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.