Маркетологи назвали города РФ с самыми дешёвыми продуктами питания

https://static.news.ru/photo/a834f73c-b7af-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дешевле всего самостоятельно приготовить еду в Твери, Симферополе и Севастополе. В этих городах самые низкие цены на продукты. Об этом свидетельствуют данные маркетологов за июнь.

В мае лидерами рейтинга дешёвых продуктов были Смоленск, Омск и Саратов, но за прошедший месяц цены на продукты там существенно выросли. Больше всего разница была заметна в Смоленске, за месяц стоимость поднялась на 13%.

Дороже всего продукты обходятся в Магадане. Суточный рацион там будет стоить 484 рубля. В упомянутых выше городах суточный рацион обойдётся в 260 рублей. Набор блюд, общую стоимость которых подсчитали маркетологи, выглядел следующим образом: на завтрак — овсянка на молоке с фруктами, бутерброды с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина, обед состоит из борща на курином бульоне, салата из свежих овощей, пюре с котлетой, чая и хлеба, ужин — порция оливье, макароны с куриной поджаркой, хлеб и чай, сообщают «Аргументы недели».

NEWS.ru писал, что после постепенной отмены ограничительных мер россияне стали тратить на еду меньше денежных средств, как в относительном, так и в абсолютном выражении. По данным холдинга «Ромир», среднестатистическая российская семья потратила 57,6 тысячи рублей на продукты в мае. Это выше расходов за апрель на 1,4% и на 13,5% меньше, чем в мае 2019 года. В первые два месяца 2020 года показатели Food Index держались на уровне 34%. После начала самоизоляции они составили 36% в марте и до 46% в апреле.

В январе — феврале российская семья в среднем тратила на продукты 60,5 тысячи рублей, в марте этот показатель равнялся 65,4 тысячи, в апреле — 56,8 тысячи, а в мае показатели составили 57,6 тысячи.