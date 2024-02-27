Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи Малышева посоветовала есть блюда с рисом для борьбы с морщинами

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Рис считается полезным для женщин, так как он способствует выработке коллагена и повышает эластичность кожи, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, употребление риса предотвращает образование морщин. Вместе с тем она подчеркнула, что рис является калорийным продуктом, содержащим в себе много углеводов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что рис относится к числу продуктов — «чемпионов» по содержанию кремния. Этот микроэлемент нужен организму для синтеза коллагена, необходимого для сохранения упругости и эластичности кожи. Отмечается, что в 100 граммах риса содержатся примерно четыре суточных норма кремния. Как утверждают врачи, злоупотреблять рисом не стоит, так как в нем много углеводов. Они наносят вред сосудам.

Углеводы — это всегда некоторая проблема для нашего организма, потому что при их повышенном употреблении может развиваться сахарный диабет. Он портит сосуды сетчатки. <...> Разрушение сосудов разрушает ткань сетчатки, что приводит к ухудшению зрения, — уточнил офтальмолог Михаил Коновалов.

Вместе с тем специалисты отмечают, что рис можно хранить долгое время. Согласно результатам научных исследований, хранение риса в сухом месте продлевает срок его хранения до 30 лет.

Малышева ранее рассказала, почему женщины чаще страдают от остеопороза, чем мужчины. По ее словам, это связано с резким снижением уровня женского полового гормона под названием эстроген. Его выработка снижается с возрастом.