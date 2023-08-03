Малышева рассказала, как быстро выявить заболевание крови Малышева рассказала о хронической усталости при анемии

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Причиной сонливости на работе и постоянной усталости может являться анемия, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что при этом заболевании крови главными симптомами являются упадок сил и склонность к обморокам.

Врач Михаил Коновалов объяснил, что малокровие приводит к нехватке кислорода в организме, который «заряжает батарейку».

Имеются клетки, красные кровяные тельца, они содержать гемоглобин, а он переносит кислород во все ткани и органы. Если гемоглобина не хватает, то и кислорода мало. А он является энергией. Мало кислорода — мы все время устаем, сил нет, — сказал Коновалов.

Малышева добавила, что для выявления анемии Малышева рекомендовала сдать анализы на гемоглобин и эритроциты.

Ранее кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, что справиться с хронической усталостью можно, если пересмотреть образ жизни. Она посоветовала начать заниматься спортом, спать не менее восьми часов в сутки, а также наладить режим питания. По ее словам, важно найти баланс между работой и отдыхом.