Малышева объяснила, чем опасны сахарозаменители в газировке Малышева предупредила об угрозе развития рака при употреблении сахарозаменителей

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Производители диетических газированных напитков часто добавляют в них сахарозаменители, которые могут вызывать развитие рака, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, одним из наиболее опасных сахарозаменителей является аспартам, который выделяет канцерогенный метанол.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что сахарозаменители — это искусственные вещества в виде порошка, которые в 200 раз слаще обычного сахара. Они добавляются для улучшения вкусовых качеств напитков, жвачки, джемов и других продуктов. Часто производители не указывают аспартам в составе, используя вместо его названия маркировку Е951. Согласно результатам научных исследований, употребление напитков и других продуктов с аспартамом повышает риск развития рака на 15%. При этом подчеркивается, что опасность этого вещества можно снизить, если пить газировку в охлажденном виде.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус развеял популярный миф о пользе сахарозаменителей для людей с ожирением. По его словам, такие вещества помогают снизить калорийность дневного рациона, но они не могут помочь снизить или удержать вес. Более того, научные исследования указывают на то, что сахарозаменители способствуют увеличению веса. Это обусловлено тем, что головной мозг не получает сигнала о насыщении глюкозой, что вынуждает человека есть больше.

Врач-онколог Эмма Гутиева ранее оценила вероятность развития рака при использовании бытовой химии. По ее словам, в состав таких веществ входят фенолы и парабены, относящиеся к числу канцерогенов. Однако они встречаются практически повсеместно, поэтому говорить об опасности именно бытовой химии сложно, отметила она.