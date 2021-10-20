«Маленькое наказание»: Милонов о штрафе Дудю за пропаганду наркотиков

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал журналиста Юрия Дудя талантливым человеком, который должен чувствовать свою ответственность. Так депутат прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей, который блогер получил за пропаганду наркотиков. Депутат считает, что это наказание «слишком маленькое».

Для него это как для нормального человека рубль. <...> Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность и конечно 100 тысяч — это слишком маленькое наказание, — считает депутат.

По его словам, за пропаганду наркотиков особенно с использованием средств массовой информации следует назначать не штрафы, а приговаривать к условным срокам. Депутат не увидел в произошедшем никаких нападок на прессу.

Нападки на прессу — это когда человеку запрещают говорить. Когда человек начинает пропагандировать наркотики — это защита общества от негодяя, который в угоду наркомафии хочет склонить общество и людей к толерантному отношению к наркотикам, — уверен Милонов.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал виновным Юрия Дудя в пропаганде наркотических веществ в двух интервью на YouTube. Его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Защита журналиста планирует обжаловать это решение.