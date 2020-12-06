«Он мне так понравился»: Макаревич вспомнил детали общения с Путиным

https://static.news.ru/photo/39a73a58-37e0-11eb-9741-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Музыкант Андрей Макаревич, известный своей оппозиционностью, признался, что был в его жизни момент, когда он с искренней открытостью общался с президентом Владимиром Путиным. Это, по его словам, произошло во время концерта Пола Маккартни в Москве.

Путин тогда рассказал лидеру «Машины времени», что уже пообщался с экс-участником The Beatles лично и показал ему Кремль. Однако поначалу политик не собирался посещать концерт, так как был очень загружен. Маккартни, выразив сожаление, сел за пианино и спел лично для Путина песню. «И тогда я решил, что точно приду на концерт», — процитировал Макаревич слова президента.

Он мне так понравился в этот момент, — неопределённо отметил музыкант в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, то ли передавая слова Путина о Маккартни, то ли оценивая свои ощущения от разговора с президентом.

Что касается отношения главы государства к творчеству «Машины времени», то, заверил Макаревич, он не знает, является ли Путин его поклонником. На своём концерте Макаревич видел президента лишь однажды, ещё до его официального вступления в должность.

Что касается гражданской позиции музыканта по Крыму, с критикой присоединения которого к России он неоднократно высказывался, то, как уверяет Макаревич, ему никогда не поступало никаких «сигналов сверху». Ни от Путина, ни от его окружения. «Зачем я ему нужен?» — философски отметил Макаревич.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макаревич сообщил, что перенёс коронавирус. Заболевание, впрочем, протекало в лёгкой форме.