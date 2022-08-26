«Люди мало двигаются, а едят, будто паровозы разгружают» Специалист по пищевому поведению рассказала, почему россияне набирают лишний вес и при чём здесь политика

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По данным Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, 62% россиян имеют избыточную массу тела, или так называемое алиментарное ожирение. В 90% случаев лишний вес появляется от переедания и только в 10% — вследствие заболеваний, сообщают врачи. Член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала NEWS.ru почему среди россиян столько толстых, как установки из детства влияют на пищевое поведение и можно ли есть шоколад вечером.

— В 2005 году около половины россиян имели избыточный вес, в 2022-м этот показатель вырос на 12%. Почему так происходит? Стали больше есть или, наоборот, меньше потреблять здоровой пищи?

— Главная причина — отклонение от нормального пищевого поведения. Это следствие психологических проблем, а их имеет большинство. Люди не умеют справляться со стрессом. Когда нам грустно, мы хотим себе скрасить жизнь, поднять дофамины (гормоны удовольствия). Мы начинаем беспорядочно поглощать пищу либо кусочничать. А лучший источник дофамина — сладкая, жирная пища. В ней содержится больше всего калорий. Получается, что люди в большинстве своем мало двигаются, а едят так, будто паровозы разгружают.

— В норме пища для человека — это источник энергии, а не удовольствия. Почему это не так для современных людей?

— Потому что все идет из детства. Ребенка кормят, когда он не голоден. Любыми способами пытаются запихнуть еду ему в рот: ну съешь хоть что-нибудь. Тогда он начинает капризничать и выбирает что-то сладкое. Мама радуется. На самом же деле, если ребенок голодный, он съест что угодно — хоть суп, хоть гречку. Если человека кормить насильно, он перестает отличать реальный голод от желания съесть что-то вкусное.

Еще один негативный сценарий: ребенок получает плохую оценку или падает в каком-то другом смысле. В общем, случается ситуация стресса. Родители, чтобы показать свою любовь, покупают сладкое: не плачь, давай я куплю тебе конфету. Этот паттерн поведения сохраняется на всю жизнь. Если мы расстраиваемся, если у нас плохое настроение, мы идем и покупаем себе в знак вознаграждения что-то сладкое.

Фото: Личный архив Анна Ивашкевич

— В пабликах, на форумах, в личных разговорах можно услышать фразу: завтрак съешь сам, обедом поделись с товарищем, ужин отдай врагу. Можно ли сказать, что это универсальная схема здорового питания?

— Конечно, нет. Все индивидуально. Есть люди, которые активны в вечернее время. У них происходит много рабочих встреч в ресторанах, например. Они наедаются вечером, а завтракать они не хотят. И в этом ничего страшного нет. Заставлять себя насильно есть не надо. Другая категория людей — поздно вечером они не едят и утром просыпаются голодные, плотно завтракают. Нельзя сказать, что один вариант пищевого поведения более правильный, чем другой. Человек набирает вес не потому, ест или не ест он в определенные часы, а потому, что поступление энергии превышает ее расход.

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— Ваши слова расходятся с популярной теорией о том, что обмен веществ к вечеру замедляется. Об этом много писали и говорили. Что шоколадка, съеденная в 8 утра, «сгорит», а съеденная в 11 вечера — обязательно отложится. Это не так?

— Эту теорию уже опровергли. Скорость обмена веществ не зависит от времени суток. Наоборот, все самые активные процессы в пищеварении и переваривании происходят в вечернее время. А в ночные часы больше усваивается витаминов. Поэтому некорректно говорить, что шоколадка, съеденная вечером, вреднее для фигуры. Объедаться сладким на ночь не нужно по другой причине: человек получит большую дозу глюкозы, а значит, прилив энергии. Он долго не сможет заснуть, и качество сна снизится. Все мамы знают, что если ребенка накормить сладким вечером, он до часу ночи будет носиться. И спать его не заставить.

— Некоторые люди живут «от диеты до диеты». Сначала набирают вес, потом его сбрасывают — и так по замкнутому кругу. Что скажете о них?

— Скажу, что среди них процент людей с избыточным весом и ожирением выше. Человек живет, словно от тюрьмы до тюрьмы. Сначала он сидит на гречке, потом диета заканчивается, и он съедает все на свете. Такой пищевой «запой». Такие люди часто страдают психологическими проблемами. Они не могут сформировать свое представление о норме не только в еде. Люди, которые питаются одинаково всю жизнь, они, напротив, умеют прислушиваются к себе, понимают свою меру.

— Откуда берутся эти проблемы? Они тоже родом из детства?

— Это недовольство своей фигурой, которое формируется либо в детстве, либо из-за сильных эмоциональных впечатлений в подростковом возрасте. Например, девушка влюбилась, а молодой человек ей сказал, что она полная, повторил это несколько раз. Или родители обращали внимание на фигуру девочки. Делали замечания, шутили. Для детей, особенно в переходном возрасте, это психологическая травма. Так и вырастают люди, которые живут от диеты до срыва. Их проблемы в голове.

Фото: shutterstock

— Кажется, сейчас стройность больше не является таким культом, каким была еще 10–15 лет назад. В моде бодипозитив, модели size+. Значит ли это, что количество людей с лишним весом будет увеличиваться?

— Внешность действительно в последние годы ушла на второй план. Но не потому, что в моде бодипозитив. Во-первых, сыграла роль пандемия коронавируса. Люди сидели дома, они упростили чуть-чуть отношение к жизни. Во-вторых, февральские события повлияли на отношение к своему здоровью и телу. Люди вообще перестали задумываться об ограничениях. Они рассуждают: хочу насладиться всем здесь и сейчас, пока есть возможность, потом ее может и не быть. Конечно, все это не лучшим образом отражается на фигуре и внешнем виде.

— Часто ли бывает, что люди слезают с пищевой «иглы», но начинают злоупотреблять алкоголем или много курить?

— Очень редко люди, которые уедались, начинают упиваться. Это разные конструкты по влиянию на организм. А вот курение да, оно связано с пищевым поведением. Перестают объедаться — начинают много курить, бросают курить — происходит обратный процесс. Из-за этого бывшие курильщики говорят, что набрали вес. Никотиновый голод они заедают.