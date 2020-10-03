Люберецкий прокурор уволился после скандального видео в Сети

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Генеральный прокурор Игорь Краснов освободил от должности люберецкого городского прокурора Александра Саломаткина. Ранее человек, похожий на него, стал героем скандального видео, разошедшегося по Интернету.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, официальная формулировка увольнения Саломаткина «по собственному желанию в связи с переводом на другую работу».

Речь идёт о ролике под названием «Братаны, теперь я прокурор». В кадре нетрезвый человек с бутылкой вина в руках нецензурно выражается и говорит, что он теперь «прокурор Московской области». При этом сам Саломаткин должность в последнее время не менял.

Позже был найден мужчина, в точности похожий на люберецкого прокурора. Во время беседы он признался, что на видео именно он, а не Саломаткин.

Минувшей весной на Кубани за нарушение этики уволили прославившуюся благодаря YouTube-ролику судью. В кадре женщина поднимает тост за себя, называя себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой». При этом она использовала и ряд других, в том числе и нецензурных эпитетов. В описании к ролику сообщается, что героиня видео — мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края, писал NEWS.ru.