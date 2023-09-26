Львова-Белова рассказала о состоянии избитой в томской семье девочки Львова-Белова: избитая в томской семье шестилетняя дочь находится в коме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитая в приемной томской семье шестилетняя девочка находится в коме, рассказала NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам омбудсмена, пострадавшую, если это потребуется, перевезут в любую федеральную клинику.

В настоящее время все приемные дети помещены в госучреждения, им оказывается помощь. К сожалению, состояние Алены крайне тяжелое, она находится в коме. Со слов главврача медучреждения перевод в другую клинику ей не требуется. Если это потребуется, мы готовы ее перевести в любую федеральную клинику. В настоящий момент это сделать не представляется возможным, — отметила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что другая несовершеннолетняя приемная дочь Мария также рассказала, что опекуны систематически применяли физическую силу, лишали детей пищи, обливали холодной водой, били ремнем, выкручивали руки.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области уточнило, что девочка попала в реанимацию еще 30 августа, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку). В ведомстве уточнили, что помимо пострадавшей у женщины есть еще два родных и четыре приемных ребенка, они были изъяты из-под ее опеки.

Как ранее рассказал старший брат девочки, приемная мать довела ее до клинической смерти. По его словам, женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды. Покинувшая семью после совершеннолетия девушка тоже рассказала о насилии в семье и написала заявление в полицию.