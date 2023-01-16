Лор назвал эффективные маски для защиты лица и носа от холода Лор Зайцев: тряпичные и хлопчатобумажные маски эффективно защитят лицо от холода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тряпичные и хлопчатобумажные защитные маски от холода эффективно согревают нос, околоносовые пазухи и горло, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru. По его словам, подобные маски нужно носить при температуре минус 8 и ниже, а купить их можно в любом магазине спецодежды. Врач напомнил, что в холодную погоду особенно уязвимы щеки и лобные пазухи.

Медицинская маска плохо помогает, от дыхания на морозном воздухе она быстро намокает и увлажняется. В этом случае маска бесполезна с точки зрения защиты из-за своей тонкости. Против вируса она эффективна, но щеки, пазухи и глотку она не согревает. Для согрева кожи лица и носа подойдут тряпичные и хлопчатобумажные маски, которые достаточно толстые и продаются в магазинах спецодежды, — объяснил Зайцев.

Перед выходом на улицу отоларинголог посоветовал проутюжить маску, чтобы нейтрализовать бактериальную флору. Ее можно класть в сумку или портфель, а хранить лучше всего в целлофановом пакете.

При низких температурах использовать такую маску абсолютно оправданно, тем более сейчас эпоха коронавируса. Никто косо не посмотрит, и это хорошая профилактика противовирусных инфекций, — добавил Зайцев.

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