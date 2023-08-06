«Ливни и грозы»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе погода в Москве претерпит кардинальные изменения, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 7 августа станет самым жарким днем этого лета, после чего на столицу обрушатся ливневые дожди и грозы.

Понедельник выйдет едва ли не самым жарким днем этого лета, однако уже во второй половине вторника, 8 августа, антициклон сменит фронтальный раздел. Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что к концу недели в Москву придут сентябрьские холода, термометр опустится до 15--20 градусов тепла. В других регионах Центральной России погода будет аналогичная. Разница составит 1--3 градуса, чем севернее, тем прохладнее, на юге будет немного теплее.

Ранее сообщалось, что в Москве до 5 августа продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, соответствующие меры были введены в связи с высокой температурой воздуха — до 32 градусов тепла.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Специалист отметил, что в осенний период тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды.