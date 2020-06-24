Лисовец раскритиковал маску Кокорина из крокодиловой кожи

https://static.news.ru/photo/afe53526-b635-11ea-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бессмысленной покупкой назвал стилист Влад Лисовец новое приобретение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина (сейчас выступает в «Сочи» на правах аренды), который купил маску из кожи крокодила за 30 тыс. рублей и опубликовал фото в новом аксессуаре в Instagram.

Как отметил дизайнер, такое средство защиты не выполняет своих функций и призвал не тратить такие деньги на абсолютно бесполезную вещь.

Я не представляю, как можно носить кожаную маску, да и потом за 30 тысяч. Это называется — лишь бы выступить. Я считаю, что это странно. Потратить деньги на аксессуар, которым вы будете потом пользоваться — да, там сумки люди покупают, перчатки, — всё понятно, но маска из крокодилов с розами, как предлагали некоторое селебрити — это ужасно смотрится, как будто во рту у тебя непонятно что лежит, — посетовал Лисовец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал такой способ выделиться «не совсем симпатичным». Стилист посоветовал модникам обратить внимание на однотонные маски, цветные или с принтом. Особенно ему нравятся маски в стиле павлопосадских платков. По словам Лисовца, «в этом Русь есть, Россия, даже советская какая-то эстетика. Это правда прикольно, но ненадолго».

Дизайнер при этом считает, что скоро маски и вовсе выйдут из обихода и посоветовал всем «не упустить возможность похулиганить».

В понедельник, 22 июня, вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян, что масочный режим в стране продолжит действовать и осенью, несмотря на смягчение карантинных ограничений в регионах. По словам Голиковой, «вирус никуда не ушёл», поэтому гражданам нужно поберечь себя и пощадить врачей, которые уже три месяца спасают тяжелобольных пациентов. Маски и антисептики останутся нормой жизни даже с наступлением осени, добавила она.

Как писал NEWS.ru, над маской Кокорина уже успел пошутить телеведущий Иван Ургант.